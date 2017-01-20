Песков рассказал, будет ли Путин смотреть трансляцию инаугурации Трампа
20 января 2017, 17:03 [ «АН-онлайн» ]
В Кремле назвали инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа «главной мировой новостью» дня. Однако торжества по этому случаю будут продолжаться в Вашингтоне в течение трех суток.
Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин хотя и был приглашен на церемонию инаугурации, не будет на ней присутствовать в силу сложившихся традиций. Россию на мероприятии будет представлять полномочный и чрезвычайный посол РФ в США Сергей Кисляк.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин не планирует смотреть инаугурацию своего американского коллеги в прямом эфире, поскольку это «достаточно продолжительное мероприятие», а у главы государства нет для этого достаточного времени. Путин ознакомится с ней в «новостном формате».
Напомним церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа начнется сегодня в 12:00 по местному времени. В Москве это будет в 20:00.
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