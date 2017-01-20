Стало известно, будет ли Путин наблюдать за церемонией инаугурации Трампа

Днем в среду, 20 января, стало известно, будет ли президент Российской Федерации Владимир Путин наблюдать за церемонией инаугурации избранного 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин вряд ли станет смотреть трансляцию церемонии инаугурации Дональда Трампа. Как сообщает РИА "Новости", в ряду других новостей политик, безусловно, ознакомится с тем, как прошло мероприятие.

Напомним, сегодня Трамп станет 45-м президентом США. Церемония состоятся возле Капитолия в Вашингтоне под открытым небом.

Ранее телеканал CNN рассказал, что случится, если Трампа убьют во время инаугурации.