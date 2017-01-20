Телеканал CNN знает, что случится, если Трампа убьют на церемонии инаугурации

Телеканал CNN выпустил в эфир репортаж, в котором рассказан сценарий после возможного убийства избранного президента США Дональда Трампа на церемонии инаугурации.

Зрители были шокированы подобной смелостью, поскольку журналисты CNN также рассмотрели вопрос наследования президентских полномочий в случае убийства Трампа во время инаугурации 20 января. Целый ряд интернет-пользователей обвиняют телеканал в призыве к покушению на политика и миллиардера.

Репортеры также рассмотрели сценарии после убийства вице-президента и высших лиц конгресса США. Отметим, что по конституции, если президент и вице-президент будут убиты либо не смогут руководить страной, их немедленно заменят спикер палаты представителей, а после него - временный председатель сената.

Ранее "АН-Онлайн" уже сообщали, что CNN намекнул на то, что Трампа можно убить.