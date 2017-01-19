CNN намекнул, что можно убить Трампа, чтобы сохранить власть за Обамой

Пользователи соцсетей бушуют. Все обсуждают репортаж, который показал телеканал CNN. Он касался возможного покушения на жизнь Дональда Трампа во время инаугурации.

Журналисты рассказали, кто займет президентский пост в случае смерти избранного американского лидера еще до его вступления на должность. Как не крути, а оказалось, что в случае гибели Трампа, власть снова окажется в руках администрации Обамы, сообщает ria.ru.

Пользователи Интернета в шоке. Они считают неприемлемым в открытую выступать за покушение на жизнь избранного президента, чтобы сохранить власть за администрацией Обамы. Также в Сети назвали странным совпадением то, что накануне другой телеканал показал еще один фильм, который касался убийства Линкольна.