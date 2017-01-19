Обама даже в последние часы президентства пытается навредить отношениям РФ и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвела итоги правления Барака Обамы, которое продолжалось восемь лет. Она подчеркнула, что администрация уходящего президента сознательно разваливала отношения между США и Россией.

Мария Захарова отметила, что Барак Обама делал абсолютно противоположные заявления, когда заступал на свой пост. Он высказывался за налаживание связей между двумя странами. Однако, когда в США поняли, что взаимодействие по принципу «ведущий и ведомый» не пройдет, ситуация резко изменилась.

Как отметила представитель МИД, администрация уходящего президента стала подрывать фундамент отношений еще задолго до Майдана. Однако после событий в Киеве, к которым «приложило руку» американское руководство, стал окончательно понятным политический курс, который взяли США, сообщает ТАСС.

По словам Марии Захаровой, администрация Барака Обамы даже в последние часы перед своим уходом пытается наносить удары по фундаменту взаимоотношений России и США.