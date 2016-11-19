Петр Порошенко не получил приглашения на инаугурацию Трампа

Украинский президент Петр Порошенко не получил долгожданного и ожидаемого приглашения на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января будущего года.

Как сообщает РИА «Новости», ранее Порошенко и Трамп в ходе личной беседы договорились о продолжении и развитии контактов, а также о двусторонней встрече в обозримом будущем.

Как сообщает посол Украины в США Валерий Чалый, в Штатах главы других стран обычно не участвуют в церемониях вроде инаугурации президента - обычно вместо них на мероприятия приезжают послы.