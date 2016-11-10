Евросоюз продлит антироссийские санкции до инаугурации Трампа

Антироссийские санкции будут продлены Евросоюзом до вступления в должность нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как сообщили Reuters источники в европейском дипломатическом сообществе, предполагается, что срок действия ограничительных мер в отношении Москвы будет продлен в декабре. Руководители ЕС хотят сделать это до инаугурации Трампа, которая состоится в январе 2017-го, потому что не знают, каких шагов во внешней политике от него ждать.

Трамп в ходе прошедшей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что намерен наладить диалог с Россией. Представители Евросоюза опасаются, что в этом случае отношения содружества с Соединенными Штатами могут осложниться.

Напомним, ЕС ввел санкции против России после вхождения в ее состав Крыма в 2014 году. Срок действия ограничительных мер с тех пор неоднократно продлевался. В последний раз это было сделано в июле текущего года.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня