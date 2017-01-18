Сегодня избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, когда начал работать над своей инаугурационной речью.

Оказалось, что политик начал составлять текст еще три недели назад, когда находился во Флориде. Данную информацию Трамп предоставил сам, опубликовав на своей страничке в социальной сети Twitter снимок, на котором он сидит за столом в своем поместье в Палм-Бич, а напротив него лежит лист бумаги.

Фотографию миллиардер подписал так: "Пишу мое инаугурационное обращение в зимнем Белом доме - Мар-а-Лаго" и добавил, что с нетерпением ждет пятницы, 20 января, когда состоится торжественная церемония.