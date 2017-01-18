Стало известно о том, что Центральное разведывательное управление США обнародовало информацию, доступ к которой был ранее ограничен. В частности речь идет о НЛО и сверхспособностях людей.

Данные документы предполагалось обнародовать лишь в конце этого года. Однако в ЦРУ решили не затягивать. Теперь документы стали доступны широкой общественности. В них идет речь о действиях разведки во время Холодной войны и Корейского конфликта, а также военных событий во Вьетнаме.

Также в обнародованных бумагах рассказывается о случаях, когда были замечены НЛО. Поведали документы и о военном проекте "Stargate", который обеспечивал исследования сверхспособностей людей. В частности возможность предсказывать события, а также аккумулировать данные на расстоянии, передает ria.ru.

Также сообщается, что ЦРУ не отфильтровывало информацию перед публикацией. В общей сложности обнародованный архив примерно состоит из тринадцати миллионов страниц.