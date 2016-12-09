Скончавшийся американский астронавт первым заявил, что видел в космосе НЛО

В США ушел из жизни легендарный астронавт Джон Гленн. Он являлся одним из первых людей, кто совершил орбитальный полет. Астронавту было девяносто пять лет.

Джон Гленн запомнился многим как первый побывавший в космосе человек, который сообщил об НЛО. Астронавт уверял, что видел странные объекты, которые преследовали его корабль. Он описывал их как вспышки. После подобное видели и другие космонавты.

Правда, ученым удалось объяснить данное странное явление. По их словам, это облако космических частиц, а также кристаллов льда, которые возникали из-за водородных двигателей и отражали свет, сообщает vesti.ru.

Позже Джон Гленн официально заявил, что астронавты на самом деле стали очевидцами НЛО. Просто не рассказывали об этом из-за запрета со стороны властей.