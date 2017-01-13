Порошенко грозит уголовное дело о госизмене

На Украине назревает новый политический скандал. На этот раз в эпицентре конфликта оказался не кто иной, как Петр Порошенко.

Бывший заместитель генпрокурора Украины обратился к СБУ. Ренат Кузьмин призвал спецслужбы возбудить уголовное дело в отношении лидера «незалежной» и обвинить его в государственной измене.

Как рассказал Кузьмин, Порошенко активно ратует за санкции в отношении России и ведет громкие речи о войне с Москвой. А сам в это время по-тихому торгует сладостями, которые производит его компания. Причем не только продает конфеты на территории Крыма, но и налаживает бизнес на остальной территории России.

Кузьмин напомнил, что Порошенко не спешит продавать своею компанию по производству кондитерских изделий, как обещал на выборах. Наоборот, он не плохо развернулся, открыв филиалы в ряде зарубежных стран, в том числе в России.