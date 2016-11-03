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«Главное, что Порошенко понимает: ему сейчас нужно молиться...»

3 ноября 2016, 22:22 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Главное, что Порошенко понимает: ему сейчас нужно молиться...»
Фото: newsbalt.ru

Бывает, надел вышиванку - и уже иностранец! А уж если говоришь на мове и был на «майдане», то вообще герой!

Вот только продукты после «революции достоинства» дорожают и дорожают. И квартплата зашкаливает.

Согласно опросу, проведенному на Украине, 74 процента ее жителей заявили об ухудшении экономического положения в стране.  

О ситуации размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Ростислав ИЩЕНКО:

 

«Это показатель экономической катастрофы на Украине»

- Ядумаю, что если результаты опроса говорят о 74 процентах, то это очень много! Даже если бы было 20-30 процентов — и то считается, что это очень большая цифра...

Конечено, люди не сразу чувствуют ухудшение экономического положения. То есть если сегодня стало хуже, люди стали получать меньше, а тратить больше, то человек все равно надеется, что завтра станет немножко лучше.

Вы же не скажете сразу, с сегодня на завтра, что жить стало хуже. Надо все-таки подождать хотя бы несколько месяцев, полгода, чтобы убедиться в новой данности.

А новая данность, мягко говоря, неутешительна. Я думаю, что такой большой процент заявлений о том, что стало значительно хуже, - это показатель экономической катастрофы на Украине.

«Путин виноват в том, что в Антарктиде пингвины дохнут»

Думают ли на Украине, что в этом виноват Путин? Знаете, вот, например, в Индии (есть, такая страна на полуострове Индостан) тоже далеко не блестящее экономическое положение...

Но Путин же не виноват в том, что происходит в Индии. Ну и какое отношение Путин имеет к тому, что происходит на Украине?

Я понимаю, некоторые считают, что Путин виноват в том, что в Антарктиде пингвины дохнут. Но на самом деле они там не дохнут, а размножаются.

Ну что тут можно поделать? Мало ли, что кто-то может сказать и подумать...

«Рейтинг Порошенко - в районе жирности кефира»

Но ведь жители Украины винят и Порошенко с Гройсманом. Петр Алексеевич Порошенко избирался практически как безальтернативный кандидат, и он тогда обладал достаточно широкой поддержкой населения. А сейчас его рейтинг, как говорится, в районе жирности кефира.

Так что жители Украины проецируют свои беды и на тех, кто находится у власти в Киеве. Более того, политологи постоянно говорят о том, что Порошенко осталось недолго сидеть в своем кресле и что его скоро просто снесут.

«Его снесут нацисты»

Другое дело, что его снесут нацисты, потому что на этом поле сегодня нет другой организованной политической силы. 

Да, из организованных остались одни только нацисты - более умеренные, менее умеренные, совсем радикальные, но все равно нацисты.

Но ведь так сложилось тоже из-за отсутствия народной поддержки, из-за того, что люди прекрасно понимают, что Порошенко не выполнил ни одного из своих обещаний и ничего уже выполнить не сможет...

«Молиться у «киевского патриарха» Филарета»

Да, согласно этому же опросу, проведенному на Украине, три четверти ее жителей недовольны деятельностью Порошенко. А вот за пределами Украины девять десятых недовольны его деятельности - и что?

Что касается слов Порошенко о том, что он по утрам 15-20 минут уделяет молитве, то это его личное дело, и он, конечно, может молиться. Я думаю, что он не только может, но и должен молиться!

И совсем неважно, к какой Церкви он себя относит. Если ему не нравится Русская Православная, то он может отправлять религиозные потребности, ну хотя бы в Константинопольском патриархате.

А если ему и там не нравится, то Порошенко может молиться у «киевского патриарха» Филарета. Это его проблема. Самое главное, что Петр Алексеевич Порошенко понимает: ему сейчас нужно молиться.

«Украинские элитарии обеспечили себе легализацию»

Что касается тех цифр, которые указаны в декларациях о доходах нынешних украинских политиков...

Я думаю, что эти люди, во-первых, декларировали значительно больше, чем у них имеется на самом деле, а во-вторых, они в основном декларировали наличку.

Понимаете, допустим, завтра в России сообщат, что можно задекларировать сколько угодно. И вот я декларирую, что у меня в наличке имеется, ну, скажем, 5 миллиардов долларов. И всё - я легализовался.

После этого для того чтобы ко мне не было претензий, я могу где угодно, хоть во Франции или в какой- то другой стране, в ответ на вопрос «откуда деньги?», предъявить эту декларацию.

То же самое сейчас сделали нынешние украинские элитарии. Они не просто продекларировали то, что у них есть, а многие из них продекларировали даже то, чего у них нет, то есть заранее обеспечили себе легализацию будущих доходов. Так сказать, на будущее...

«Суды обязательно состоятся!»

А вот что касается того, что недавно в ДНР заявили о подготовке к судам против украинских военных, которые виновны в преступлениях, то я уверен, что эти суды обязательно состоятся. Не завтра, но состоятся!

При этом я не исключаю варианта, про который я вам говорил раньше: боевики - люди недалекие, утром проснутся, а их вешать пришли. Это тоже вполне возможно.

Что касается вопроса о том, какова сейчас роль Савченко, то у нее нет абсолютно никакой роли. Ну и что с того, что она недавно съездила в Россию? Даже если бы Савченко недавно съездила в Австралию, у нее, повторяю, не было бы никакой роли!  

«После будет только хуже»

Вспоминая недавнюю встречу «нормандской четверки» и мнения о том, нужно ли было Путину ехать туда, могу сказать, что - да, безусловно, ему туда надо было ехать.

Если с вами хотят встретиться и поговорить, то вы должны приехать, встретиться и поговорить, причем даже если знаете, что всё это бессмысленно. Но это было не бессмысленно, а вполне осмысленно.

В принципе, и Европе, и России надо, чтобы это межеумочное состояние продолжалось на Украине как можно дольше, потому что после этого будет только хуже.

«Путин сказал, что мы не оставим без ответа...»

Да, я помню, что Путин сказал, что мы не оставим без ответа попытку диверсии и гибель наших военных в Крыму.

Но он не говорил, что не собирается ехать на «нормандскую четверку». Он говорил так: если нет конструктивных предложений, то ехать туда не имеет смысла.

Но ведь конструктивные предложения были, а значит был и смысл ехать. И вообще, Путин же не говорил, что конструктивные предложения должны исходить именно от Петра Алексеевича Порошенко...

«Выборы в США очень важны»

Да, безусловно, в мире сейчас ждут результатов выборов в США, потому что Америка - это одна из двух, ну максимум двух с половиной сверхдержав, которые сейчас определяют всю ситуацию в мире.

Поэтому предстоящие выборы в США очень важны, тем более что впервые за сто пятьдесят лет там действительно происходят выборы, скажем так, между двумя концепциями.

Да, да не просто между двумя президентами, а именно между двумя концепциями, которые опять-таки могут развернуть внешнюю и внутреннюю политику США.

То есть эти выборы, по сути, поменяют всю глобальную схему. Действительно, вся планета ждет их результатов, причем вне зависимости от того, кто на них победит. 

«Для того, чтобы в США не началась гражданская война...»

Ведь в любом случае ни Клинтон, ни Трамп не смогут однозначно реализовать свою концепцию.

То есть для того, чтобы в США не началась гражданская война, им надо будет так или иначе достигать некоего внутриполитического консенсуса.

Но если победит Клинтон, это будет один консенсус, а если победит Трамп — другой...

«... чтобы Порошенко не свергли до выборов президента США»

А вот на Украине эти выборы отразятся примерно так же, как, скажем, на Папуа Новой Гвинее.

Кстати, это тоже большая страна, тоже очень важная, даже, может быть, с точки зрения геополитических раскладов, более важная, чем Украина...

Даже если победит Клинтон, все равно для Украины уже не будет ни финансовой поддержки, ни поставок летального оружия. Знаете, если бы США хотели, то давно бы сделали это.

В течение последнего года Америка вообще не давала денег Украине даже через МВФ, а сейчас американцы дали «самостийной» только один миллиард для того, чтобы Порошенко не свергли хотя бы до выборов президента США.

«Украинские путчисты не выполнили стоявших перед ними задач»

Более того, США и дальше не будут давать денег Украине, потому что нынешние украинские руководители, то есть украинские путчисты, захватившие власть в 2014-м году, не выполнили стоявших перед ними задач.

Они не смогли ни втянуть Россию в войну, ни стать надежным торгово-экономическим барьером между Россией и Европой. И понятно, что они этих задач уже не выполнят.

«В процессе того, как Украина будет рассыпаться...»

Но в процессе того, как Украина будет рассыпаться (а она будут рассыпаться!), в процессе того, как украинские путчисты будут переносить гражданскую войну на остальные территории Украины (а они будут ее переносить!), будут созданы проблемы не для США, а для России и Евросоюза.

И именно России и ЕС придется решать, каким образом по этой территории обеспечивать в Европу тот же транзит газа. То есть это опять будет не американская, а российская и европейская проблема.

«США были бы рады создать как можно больше проблем и нам, и Европе»

Так вот американцев в этом смысле беспокоит не то, что эта проблема возникнет у России и Европы (США как раз были бы рады создать как можно больше проблем и нам, и Европе), а то, что решать эту проблему Россия и ЕС вынуждены будут вместе.

А ведь это будет означать, что Европа будет вынуждена занимать значительно более конструктивную позицию по отношению к России и что Европа будет не менее заинтересована в наведении порядка, в стабилизации и в урегулировании на Украине, чем Россия.

А поскольку сама Европа все это сделать не сможет, она будет занимать значительно более благожелательную позицию по отношению к российским действиям на Украине.  

«Если США проигрывают Ближний Восток, они проигрывают всё!»

Да, я говорил о том, кто победит в Сирии, тот победит и на Украине. Более того, кто победит в Сирии, тот победит везде, - не только на Украине, а везде, потому что Сирия - это Ближний Восток.

А Ближний Восток - это стратегическая точка для США. Если они проигрывают Ближний Восток, они проигрывают всё!  

Но после 8 ноября, думаю, ничего страшного не произойдет, то есть всё будет так же, как и раньше. Ну и все будут ждать инаугурации президента США...

То есть подсчитают голоса, причем неважно, когда их посчитают, вовремя или не вовремя, но их, конечно же, подсчитают.

«Будет ли на Украине дикое поле? Да, можно и так назвать»

А если говорить о том, когда рухнет режим Порошенко, то все дело заключается в том, что после того, как он рухнет, на Украине будет только хуже.

Но я думаю, что нынешний режим там рухнет быстро. Не знаю, завтра, послезавтра, через два месяца, но все равно быстро. А вот после этого там будет только хуже.

Будет ли на Украине потом, что называется, дикое поле? Да, можно и так назвать. Но ведь от этого никому не будет лучше - ни Европе, ни России... Но что мы можем сделать?

Мы можем как-то пережидать. Вот и пережидаем...

 

 

 

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