Путин встретился с Порошенко, но руки ему не подал

Перед началом заседания «нормандской четверки» президент Украины Петр Порошенко и российский лидер Владимир Путин не пожали друг другу руки, хотя Путин трижды пожал руку германскому канцлеру.

Отсутствие рукопожатия отметил в своем «Твиттере» журналист Дмитрий Смирнов, передает «Росбалт». Журналист сообщает, что когда Путин вошел в зал заседания, президенты Франции и Украины уже сидели за столом.

Переговоры в «нормандском формате» с участием президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда и начались более часа назад в резиденции канцлера Германии в Берлине.