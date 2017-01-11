Разведка США заявила, что российские агенты собрали компромат на Трампа

Избранный президент США жестко и емко прокомментировал новые сообщения американской разведки. На этот раз спецслужбы заявили о том, что российские агенты якобы обладают компроматом, собранным на Дональда Трампа. Политик назвал данную информацию фальшивой.

Об этом Дональд Трамп написал на своих страницах в соцсетях. Будущий американский лидер считает, что подобные заявления свидетельствуют о «тотальной политической охоте на ведьм». Ранее таким же образом он охарактеризовал утверждения разведки США о вмешательстве России в ход президентских выборов в Штатах.

Отметим, что разведывательные данные о возможном компромате на Трампа были сразу же переданы ему самому, а также действующему президенту Бараку Обаме.