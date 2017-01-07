Обама обеспокоен: американцы больше верят Путину, чем демократам

Уходящий президент США сообщил, что очень беспокоится по поводу происходящего на политическом поле в его стране. Барак Обама заявил, что некоторые американцы, в том числе и представители республиканцев, больше верят российскому лидеру, чем демократам.

При этом действующий лидер США отметил, что это неправильно и так быть не должно. По его словам, демократы и республиканцы являются одной командой, в которую Путин не входит. При этом Барак Обама отказался уточнить, имеет ли он в виду Дональда Трампа, говоря о республиканцах, сообщает ТАСС.

Напомним, что уходящая администрация ввела ряд мер в отношении России, обвинив Москву во вмешательстве в президентские выборы в США. При этом не было предоставлено никаких доказательств, а сама РФ отвергла выдвинутые обвинения. Дональд Трамп в данном вопросе поддерживает Россию.





