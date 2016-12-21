Обама позвонил Путину по телефону, предназначенному для чрезвычайных случаев

В СМИ сообщили о том, что президент Соединенных Штатов Барак Обама впервые воспользовался так называемым «красным телефоном», чтобы позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Речь в разговоре шла о кибератаках.

«Красный телефон» предназначен для обмена чрезвычайными сообщениями между Россией и США. По некоторым данным, прибегнуть к данному каналу связи действующему президенту США порекомендовал его советник.

Как стало известно, Барак Обама заявил Путину о том, что США считает недопустимыми кибератаки, которые якобы осуществила Россия во время предвыборной кампании в Штатах. Также американский лидер в ходе разговора упомянул о возможности применения правовых норм, касающихся вооруженных конфликтов.