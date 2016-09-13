Агентство WADA: наш сайт взломали российские хакеры

Допинговый скандал затрагивает все больше сфер - теперь в нем замешаны и хакеры, причем, по мнению Всемирного антидопингового агентства (WADA), хакеры российские, группа Fancy Bear.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил СМИ, что его организация осуждает эти продолжающиеся кибератаки, которые являются "попыткой разрушить WADA и мировую систему борьбы с допингом". Ниггли при этом уточнил, что, по сведениям правоохранителей, кибератаки были именно из России.

Речь идет об информации, которая 13 сентября стала доступна журналистам: теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн с разрешения WADA принимали запрещенные препараты. В организации утверждают, что спортсмены принимали допинг исключительно в терапевтических целях, что не могло не возмутить общественность: тогда как именно WADA устанавливает эту грань – кто «лечился», а кто «возбуждался»?