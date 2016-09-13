WADA попалось на двойных стандартах для спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало теннисисткам Уильямс и гимнастке Байлз принимать допинг и участвовать в соревнованиях. Об этом свидетельствует взлом данных агентства хакерами.

Документы, выложенные в сеть хакерской группой Fancy Bear, свидетельствуют о разрешении сёстрам Серене и Винус в течение нескольких лет (2010, 2014 и 2015) принимать запрещённые препараты в медицинских целях, тогда как других спортсменов за то же самое дисквалифицировали. Диагнозы, согласно которым теннисистки принимали оксикодон, гидроморфон, метилпреднизолон, преднизон, формотерол и другие вещества, неизвестны.

Не подверглась санкциям также американская гимнастка Симона Байлз, хотя её тест на допинг дал положительный результат на метилфенидат. Эта информация тоже была скрыта, в результате чего спортсменка получила в Рио четыре золотые медали. Более того, в 2012-14 годах она с ведома WADA употребляла амфетамин.

Другая чемпионка Рио – баскетболистка Елена Делле Донн из США – ещё в прошлом месяце попалась на амфетамине, который WADA разрешило ей употреблять вместе с гидрокортизоном два года назад. Все эти вещества запрещены, но видимо, не для американских спортсменок.

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