Уильямс стала рекордсменкой по количеству побед в матчах турниров Большого шлема

Американская теннисистка, первая ракетка мира Серена Уильямс установила новый рекорд по количеству побед в матчах на турнирах серии Большого шлема, выиграв свой 308 матч.

Рекордную победу американка отпраздновала в матче 4-го круга Открытого чемпионата США – со счётом 6:2, 6:3 Уильямс обыграла Ярославу Шведову из Казахстана.

Прежний рекорд в 307 выигранных встреч на турнирах серии Большого шлема принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, который досрочно завершил сезон-2016 из-за травмы колена и не принимает участия в US Open.

Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.

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