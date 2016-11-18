Стало известно, из какой страны координировались кибератаки на российские банки

Последние кибератаки, которым подвергся ряд российских банков, были намного мощнее тех, что были ранее. Об этом заявил Лев Хасис, первый зампред правления Сбербанка.

Также он сообщил, что атаки были слажены, а также велись из нескольких стран. При этом их координировали из одного государства. Лев Хасис рассказал, что Сбербанку известно, что это за страна. Он сообщил, что эти данные были отправлены в правоохранительные органы.

Представитель банка отказался назвать страну, которая управляла атаками. Правда, он заявил, что это не Америка и не Казахстан. Помимо этого Лев Хасис сообщил, что никакого материального вреда не было нанесено ни банку, ни его клиентам.