Порошенко призвал остановить терроризм после гибели людей в Стамбуле

Украинский лидер Петр Порошенко выступил со словами осуждения террористического акта, который произошел минувшей ночью в одном из стамбульских ночных клубов.

Президент выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим. По словам Порошенко, граждане Украины потрясены “коварным нападением” на мирных жителей в новогоднюю ночь и скорбят вместе теми, чьи родные и близкие стали жертвами преступника. “Терроризм должен быть остановлен”, - добавил он.

В настоящий момент известно о 39 погибших. Среди убитых как минимум 16 человек - туристы из других стран. О том, что их граждане есть среди жертв, уже заявили Израиль, Ливан и Бельгия.

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