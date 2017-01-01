Путин выразил соболезнование Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей во время террористической атаки на стамбульский ночной клуб.

Президент заявил, что нападение на мирных жителей в самый разгар праздника - одно из самых циничных преступлений, какие только можно представить. Он также заверил турецкого лидера, что Россия продолжает оставаться надежным партнером Турции в борьбе с международным терроризмом.

Кроме того, Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Согласно последней информации, в результате атаки на ночной клуб погибло по меньшей мере 39 человек, почти 70 доставлены в больницу с ранениями.