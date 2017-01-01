В ночном клубе в Стамбуле неизвестные застрелили 35 человек

Трагически закончилась для нескольких десятков жителей Стамбула новогодняя ночь. По меньшей мере 35 человек погибли и еще 40 пострадали во время атаки, совершенной на один из местных ночных клубов.

По предварительным данным, два человека, одетые в костюм Санта-Клауса, вошли в клуб и открыли стрельбу в помещении, где на тот момент для празднования Нового года собралось порядка 600 человек. Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал случившееся террористической атакой.

При этом владелец заведения сообщил газете Hurriet, что знал о готовящемся нападении. По его словам, американская разведка поставила его в известность, и на несколько дней меры безопасности в клубе были усилены.

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