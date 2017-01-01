В интернет была выложена видеозапись, запечатлевшая начало нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. На кадрах видно, как мужчина открывает беспорядочную стрельбу по прохожим и проезжающим автомобилям еще на подходе к заведению.

При этом один из прохожих падает на землю и остается лежать, а нападающий врывается в клуб.

По последним данным, в результате нападения неизвестного погибли 39 человек, 69 получили ранения. Жертвами нападавшего стали по меньшей мере 16 иностранных граждан. По предварительной информации, россиян среди них нет.

Злоумышленник пока не задержан, полиция ведет его поиски.

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