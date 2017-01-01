Среди жертв стамбульского террориста оказался выживший в предыдущем теракте

Один из посетителей стамбульского ночного клуба, где минувшей ночью неизвестный убил около сорока человек и ранил почти семьдесят, оказался мужчина, выживший при двойном теракте у стадиона “Водафон Арена”.

В ночь с 10 на 11 декабря в результате двух взрывов, прогремевших во время матча, погибло 29 человек, более 160 были ранены. Тогда мужчине по имени Фатих Сакмак удалось выжить. Сегодня он был опознан среди жертв преступника, устроившего стрельбу в одном из стамбульских ночных клубов.

По последним данным, в результате нападения погибло как минимум 39 человек. Еще 69 находятся в больницах, причем четверо - в критическом состоянии.