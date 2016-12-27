Надежда Савченко официально объявила, за что она намерена бороться

Это еще не собственная партия, - она появится позднее, когда это будет нужно. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко 27 декабря во Львове презентовала журналистам свою платформу «РУНА».

Надежда Савченко многократно заявляла, что ее не устраивает политика и многократно заявляла, что ее не устраивает программы ни одной из партий Рады, даже партии «Батькивщина», в которой она состояла. Савченко долго намеревалась стать самостоятельным политиком и стала им, передает RT.

Основная концепция платформы РУНА пока непонятна, но она точно противоречит во многом политике властей Украины. При этом Савченко считает, что все преобразования, за которые она борется, должны привиться на Украине путем эволюции, а не революции.