Надежда Савченко предложила украинцам сброситься по гривне на ее карьеру

Бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины, а ныне депутат Верховной Рады Надежда Савченко решила начать «сольную карьеру»: выйти из своей партии и заниматься политикой так, как хочет она сама.

Дело в том, что позиции Надежды Савченко во многом расходятся и с курсом официальной власти, и с позицией партии "Батьковщина", в которой она состоит, передает «Вести.ru».

Надежду Савченко планируют исключить из фракции «Батькивщина». 26 ноября Савченко заявила, что намерена стать независимым политиком. А чтобы не брать на политическую работу деньги из бюджета, откроет свой фонд.

При этом Надежда заявляет, что будет придерживаться американской системы: если граждане захотят ее видеть на месте президента страны, пусть сбросятся по гривне.

Савченко подчеркнула, что ей близка по духу идейная платформа партии "Народный рух Украины" («Народное движение Украины»).