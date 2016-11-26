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Надежда Савченко предложила украинцам сброситься по гривне на ее карьеру

26 ноября 2016, 14:42 [ «АН-онлайн» ]

Надежда Савченко предложила украинцам сброситься по гривне на ее карьеру
globallookpress.com

Бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины, а ныне депутат Верховной Рады Надежда Савченко решила начать «сольную карьеру»: выйти из своей партии и заниматься политикой так, как хочет она сама.

Дело в том, что позиции Надежды Савченко во многом расходятся и с курсом официальной власти, и с позицией партии "Батьковщина", в которой она состоит, передает «Вести.ru».

Надежду Савченко планируют исключить из фракции «Батькивщина». 26 ноября Савченко заявила, что намерена стать независимым политиком. А чтобы не брать на политическую работу деньги из бюджета, откроет свой фонд.

При этом Надежда заявляет, что будет придерживаться американской системы: если граждане захотят ее видеть на месте президента страны, пусть сбросятся по гривне.

Савченко подчеркнула, что ей близка по духу идейная платформа партии "Народный рух Украины" («Народное движение Украины»). 

 

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