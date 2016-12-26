Легендарный Тото Кутуньо признался, что мог вчера погибнуть вместе с ансамблем

Знаменитый итальянский музыкант Тото Кутуньо признался, что мог вчера погибнуть в авиакатастрофе вместе с ансамблем имени Александрова.

Месяц назад организаторы концерта в Сирии связались с менеджерами певца и предложили, чтобы Тото Кутуньо выступил вместе с российскими артистами. У музыканта, однако, на этот день были запланированы другие мероприятия, поэтому он отказался - это и спасло ему жизнь.

Как отмечает Quotidiano.net, Кутуньо потрясен трагедией с самолетом Ту-154. Он добавил, что не раз выступал с ансамблем имени Александрова, в частности, на фестивале в Сан-Ремо. Певец подчеркнул, что все участники коллектива были изумительными людьми и прекрасно пели на итальянском языке.