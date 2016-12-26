Установлено местонахождение черных ящиков разбившегося Ту-154

Участникам поисковой операции на месте крушения Ту-154 удалось установить местонахождение черных ящиков потерпевшего крушение лайнера. Об этом сегодня утром журналистам сообщил главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

Бондарев заявил, что самописцы находятся в киле самолета. Так как эта часть разбившегося воздушного судна должна была пострадать меньше других, военный надеется на то, что черные ящики удастся поднять с морского дна неповрежденными.

Поисковые работы на месте авиакатастрофы продолжаются. Несколько минут назад в Москве приземлился борт, который доставил тела десяти жертв крушения. «АН-онлайн» следят за развитием событий.

Читайте также:

Авиапром – переходим на фанеру



