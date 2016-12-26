В Москву прибыл первый самолет с телами жертв авиакатастрофы в Сочи

Рано утром в понедельник, 26 декабря, на московский аэродром Чкаловский прибыл первый самолет с телами погибших в ходе крушения самолета Ту-154.

О прибытии первого самолета с останками погибших в результате авиакатастрофы сегодня сообщили в Минобороны России. Как передает РИА "Новости", у близких жертв уже начали брать на анализы биоматериал, чтобы доподлинно установить родственные связи. Позже состоится процесс опознания останков.

Ранее сегодня стало известно, что самолет с телами погибших в ходе крушения Ту-154 вылетел в столицу из Сочи.

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