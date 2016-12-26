Самолет с останками жертв катастрофы Ту-154 вылетел в Москву

Самолет, на котором находятся десять тел погибших при катастрофе Ту-154, сегодня утром вылетел из Сочи в российскую столицу.

В Москве пройдет процедура опознания останков, рассказали в Минобороны РФ. Помимо тел, Ил-76 доставит фрагменты разбившегося лайнера, которые поступят в распоряжение экспертов.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение над Черным морем накануне. В результате крушения воздушного судна погибли 92 человека. В настоящее время на месте трагедии ведутся поисковые работы.

Нынешнее состояние российского авиапрома внушает серьезные опасения специалистам. О причинах кризиса отрасли читайте в материале «Аргументов недели».