Гройсман с пониманием отнесся к отфутболиванию его Израилем

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с пониманием отнёсся к отказу израильского коллеги Беньямина Нетаньяху принять его после голосования в Совбезе ООН и решил перенести визит на неопределённый срок.

Как известно, 23 декабря Совет безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, запрещающую Израилю заселять и застраивать спорную с Палестиной территорию. Эти действия стали причиной множества терактов и другого противодействия со стороны арабов, в целом создают напряжённость в регионе.

Вопреки ожиданиям, США воздержались при голосовании, зато поддержала Украина, правительство которой впервые возглавил еврей Гройсман. Он на прежних постах активно поддерживал интересы еврейской общины, а теперь стал налаживать внешние и торговые отношения с Израилем. Тем не менее, дальнейшая судьба визита теперь под вопросом, поскольку Нетаньяху готов пересмотреть отношения даже с ООН из-за «враждебного» голосования.

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