Американский сенатор намерен прекратить финансирование ООН из-за резолюции по Израилю

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о своем намерении добиться прекращения финансирования ООН со стороны Соединенных Штатов в связи с принятой Советом Безопасности организации резолюцией против строительства израильских поселений на территории Палестины.

В своем интервью телекомпании CNN сенатор подчеркнул, что не может поддерживать организацию, которая, по сути, изолирует единственное демократическое государство на Ближнем Востоке, то есть Израиль. По мнению Грэма, ООН должна более ответственно подходить к принимаемым решениям,и если США не могут повлиять на этот процесс, то финансирование организации со стороны Соединенных Штатов должно быть прекращено.

Тем не менее сенатор заявил, что намерен сотрудничать с ООН по вопросам стабилизации ситуации в Сирии и Ираке.

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