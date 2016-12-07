Глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва продолжит поддерживать Палестину в ее стремлении создать собственное государство.



В рамках мирного урегулирования с Израилем Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. Граница же между двумя государствами должна пройти там же, где она находилась до войны 1967 года.

В настоящий момент процесс восстановления отноешний между Палестиной и Израилем приостановлен, однако Вершинин заявил, что Россия продолжит поддерживать палестинцев, поскольку это отвечает задаче урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

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