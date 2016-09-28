Президент Израиля плюнул в душу украинским националистам

Представители майданной власти Украины, прославляющей ОУН-УПА, продолжают возмущаться вчерашним высказыванием президента Израиля Реувена Ривлина в Верховной Раде о причастности их кумиров к холокосту.

Сегодня утверждение о том, что высокий гость «плюнул в душу украинцам» опубликовал лидер запрещённой в России ОУН Богдан Червак. Он призвал украинских евреев убедить Ривлина, чтобы тот не читал московские газеты и не смотрел российское телевидение - якобы, потому что он повторяет советскую пропаганду (к слову, подтверждённую Нюрнбергским трибуналом). Подобным образом отозвался о скандальном высказывании Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Напомним, вчера президент Израиля прибыл в Киев на парламентские слушания в честь 75-й годовщины массовых расстрелов в Бабьем Яру. Там погибло более ста тысяч человек, большинство из которых составляли украинские евреи. Всего же, по словам Ривлина, за годы Второй мировой войны последних было уничтожено только на территории Украины около полутора миллионов. Пособниками гитлеровцев в этом терроре были именно украинские националисты.

Тем не менее, депутаты Рады и президент Порошенко встретили выступление гостя апплодисментами.

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