К Порошенко обратились с просьбой вернуть Бандере звание героя Украины

За то, чтобы обратиться к президенту Порошенко с просьбой вернуть Степану Бандере звание Героя Украины, проголосовало большинство депутатов Ровенского областного совета. Из шестидесяти четырех депутатов, избранных в совет, идею обращения поддержало пятьдесят три человека.

По мнению поддержавших предложение депутатов, Бандера является образцом силы духа, проявленной в борьбе за национальную идею. Ранее звание Героя Украины уже было присвоено Бандере экс-президентом Украины Виктором Ющенко, однако по решению Донецкого окружного суда впоследствии признано незаконным.

Деятельность Степана Бандеры и возглавляемой им Украинской повстанческой армии, запрещенной в России, вызывает неоднозначную реакцию как среди политиков, так и среди простых граждан и не раз подвергалась критике.

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