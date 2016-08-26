Украинский памятник Бандере и Шухевичу облили белой краской

Памятный знак украинским националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу, установленный в городе Черкассы, подвергся нападению неизвестных. Они облили монумент белый краской, сообщают местные СМИ.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Они ищут возможных свидетелей инцидента с тем, чтобы выйти на след нападавших.

Напомним, в июле этого года пострадало захоронение Степана Бандеры, расположенное на кладбище немецкого города Мюнхен. Неизвестные облили черной краской памятник на могиле идеолога украинского национализма, ликвидированного в 1959 году агентом советских спецслужб.

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