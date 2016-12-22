МИД Китая не исключает осложнения отношений КНР и США

Министр иностранных дел КНР Ван И признал, что в отношениях США и Китая могут в дальнейшем возникнуть некоторые сложности, несмотря на то, что после выборов в Соединенных Штатах председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Дональд Трамп договорились развивать сотрудничество двух стран.

Причиной возможного осложнения отношений являются заявления Трампа, вызвавшие недовольство у китайских властей. Так, американский президент неоднократно называл КНР экономическим врагом США и подчеркивал, что китайские товары, ввозимые на территорию Соединенных Штатов, необходимо обложить дополнительными пошлинами. Как отмечало ранее издание The National Interest, в настоящий момент существуют все предпосылки для серьезного конфликта между двумя странами.

Читайте также:

Китай не исключает возможности торговых войн с США из-за политики Трампа