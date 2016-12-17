Китай не исключает возможности торговых войн с США из-за политики Трампа

В Пекине не оставили без внимания заявления Дональда Трампа, который не раз подчеркивал, что Соединенные Штаты должны обложить дополнительными пошлинами товары, ввозимые в страну из Китая, а также называл КНР экономическим врагом США.

Замминистра финансов Китая Чжу Гуанъяо не исключает того, что политика Трампа в конце концов приведет к торговым войнам между двумя странами. В этом случае, по словам чиновника, Китай прибегнет к ответным мерам, что в итоге приведет к сокращению рабочих мест в США.

Тем не менее заместитель министра подчеркнул, что такое развитие событий крайне нежелательно, поскольку нанесет удар по экономике обеих стран.

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