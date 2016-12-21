Полиция Дюссельдорфа оцепила ТЦ, в котором может находиться подозреваемый в берлинском теракте

Полиции Германии удалось установить предполагаемое местонахождение мужчины, заподозренного в совершении террористического акта в Берлине, где грузовик наехал на толпу людей.

Предполагается, что террористом является гражданин Туниса, который и ранее попадал в поле зрения стражей порядка по подозрению в нанесении телесных повреждений. Однако тогда арестовать его не удалось.

Немногим ранее фото подозреваемого было опубликовано в СМИ, после чего один из жителей Дюссельдорфа сообщил, что видел его в местном торговом центре. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили здание. В настоящий момент проводится операция по задержанию подозреваемого.

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