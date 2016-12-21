ИГ сообщило об ответственности за теракт в Германии

Ответственность за теракт в Берлине взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, запрещенная в РФ).

СМИ сообщили о личности того, кто совершил преступление. По некоторым данным, исполнителем теракта стал берлинский член организации. Его целью было убийство жителей Германии, которые не поддерживают действия террористов, передает rbc.ru.

Напомним, что в Берлине во время рождественской ярмарки грузовик въехал в толпу людей. В результате происшествия двенадцать человек лишились жизни, сорок восемь пострадали.