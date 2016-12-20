Полиция Берлина признала, что арестовала невиновного человека по подозрению в совершении теракта во время рождественской ярмарки. Водитель грузовика, врезавшегося в толпу, все еще остается на свободе.

Ранее правоохранители заявили, что автомобилем управлял 23-летний уроженец Пакистана, который, предположительно, прибыл в Германию год назад в качестве беженца.

По последним данным, трагедия унесла жизни 12 человек, более 50 человек пострадали, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.