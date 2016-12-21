Снег в пустыне - явление крайне редкое, особенно если это Сахара - крупнейшая из самых жарких пустынь на нашей планете. Последний раз это необычное для здешних мест погодное явление наблюдали почти сорок лет назад.

По словам очевидцев, которые цитирует газета Independent, снег пролежал почти весь день, прежде чем начал таять. Фотографии сделал местный фотограф-любитель неподалеку от алжирского города Айн-Сефра, расположенного на севере пустыни. Издание пишет, что летом температура в этих местах колеблется в районе 37 градусов, а зимой может опускаться до нуля. Однако, как отмечается, это всего лишь второй случай снегопада за все время наблюдений. Первый был зафиксирован в 1979 году, причем в этом же городе. Тогда снегопад продолжался полчаса.















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