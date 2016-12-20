В Турции сообщили, кто может стоять за убийством российского посла

Появились некоторые данные о том, кто может быть причастен к убийству российского посла в Турции. Как сообщают турецкие СМИ, не исключено, что за случившимся могут стоять последователи исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.

По некоторым данным, полицейского, который стрелял в Андрея Карлова и впоследствии был убит, замечали в подозрительных связях, передает vesti.ru. Как сообщается, он общался с последователями проповедника. В связи с этим турецкие СМИ предположили, что последние могут быть причастны к убийству.

Напомним, что российский посол в Турции был убит выстрелами в спину. Покушение произошло в тот момент, когда Андрей Карлов выступал на открытии выставки в Анкаре.