В соцсетях появилось новое видео с места трагедии, которая произошла в Анкаре. На кадрах запечатлены последние минуты жизни российского посла.

На записи видно, как убийца готовится к покушению на Андрея Карлова в тот момент, когда тот выступает на открытии фотовыставки. Видео запечатлело последние минуты жизни российского посла, сообщает ria.ru.

Напомним, что Андрей Карлов был убит в Анкаре. Убийца выстрелил ему в спину. Российского посла попытались спасти, однако ранение оказалось смертельным. Андрей Карлов скончался по дороге в больницу.

Преступник был убит. В России расценили произошедшее как террористический акт.