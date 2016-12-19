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Российского посла убил бывший полицейский, уволенный после попытки госпереворота

19 декабря 2016, 21:40 [ «АН-онлайн» ]

Российского посла убил бывший полицейский, уволенный после попытки госпереворота
стоп-кадр с камер видеонаблюдения

В социальных сетях нашлось фото убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова. По данным Milli Gazete, террористу 20-25 лет, он бывший полицейский, уволенный со службы в июле этого года после попытки госпереворота в стране.

На фотографии, размещенной в соцсетях, молодой мужчина (личность его пока официально не названа) сфотографирован в полицейской форме.

19 декабря террорист выстрелил несколько раз в спину Андрею Карлову, когда тот выступал на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Убийца проник на мероприятие по полицейскому удостоверению. Нападавший был застрелен полицией на месте. Российский посол скончался по дороге в больницу. В российском МИДе уже подтвердили его гибель и квалифицировали нападение как теракт.

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