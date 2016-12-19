Мэр Анкары объяснил, почему убили российского посла

Глава администрации столицы Турции Мелих Гекчек прокомментировал убийство российского дипломата Андрея Карлова. Турецкий чиновник выразил мнение, что покушение на российского посла – политическое убийство.

Мэр Анкары 19 декабря заявил журналистам, что покушение на Андрея Карлова – это попытка разрушить дружественные связи между Россией и Турцией, передает РБК.

Министерство иностранных дел Турции заверило российскую сторону, что покушение на Андрея Карлова будет тщательно расследовано и пообещало наказать его убийц.

Ранее «АН-онлайн» сообщал, что преступник, стрелявший в посла России, был застрелен полицией.