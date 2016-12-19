СМИ: в Анкаре напали на российского посла

Турецкие СМИ сообщают о нападении на российского посла в столице Турции. Известно, что посол России в Турции Андрей Карлов тяжело ранен. Неизвестный (или неизвестные) выстрелил в посла во время его выступления.

Есть сведения, что Андрей Карлов получил несколько ранений. Не сообщается, в каком состоянии посол находится сейчас, передает РБК.

Известно, что нападению дипломат подвергся на церемонии открытия выставки современного искусства в турецкой столице. По информации источников полиции Анкары, Карлов произносил речь, когда было совершено нападение. Ведется следствие, выясняются обстоятельства произошедшего.