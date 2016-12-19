Российский посол Андрей Карлов скончался от огнестрельных ранений после нападения на него. Об этом только что сообщило телевидение Анкары. Ранее «АН-онлайн» сообщали о покушении на российского дипломата.

Появились подробности убийства российского дипломата. «АН-онлайн» сообщали, что посол был тяжело ранен во время мероприятий по открытию выставки. Посол выступал с приветственным словом, когда получил пулю в спину, передает ТАСС.

По имеющейся на данное время информации, дипломат был оперативно госпитализирован в местную больницу, но ранения оказались смертельными, и он скончался по дороге в больницу.

Турецкие СМИ сообщили, что посол получил ранения в то время, когда уже заканчивал свою речь, а позже сообщили, что Андрей Карлов скончался. Известно также о троих раненых. Нападавший был убит в перестрелке с правоохранителями.