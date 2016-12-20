Facebook объяснил, почему удалил фото убитого посла со страницы Захаровой

Официальный представитель МИД России сообщила на своей странице в соцсетях о том, что администрация Facebook принесла ей извинения за удаленную фотографию убитого российского посла и восстановила снимок.

Ранее уже сообщалось, что после трагедии в Анкаре Мария Захарова разместила в своем аккаунте фото Андрея Карлова. На нем была надпись: "Я не люблю, когда стреляют в спину". Однако через какое-то время снимок исчез, сообщает ria.ru.

Правда, вскоре фотография снова появилась на прежнем месте. Вместе с ней пришло сообщение от Facebook. Компания написала, что снимок был удален случайно. Также сообщалось, что произошла ошибка. Марии Захаровой были принесены извинения за случившееся.